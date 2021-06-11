دولي

(كان): عدة قضايا متفجرة بانتظار نفتالي بينت يجب اتخاذ قرارات بشأنها

(كان): عدة قضايا متفجرة بانتظار نفتالي بينت يجب اتخاذ قرارات بشأنها
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن يوم الأحد من المتوقع أن تنطلق حكومة "بينت-لابيد" بتنصيبها.

وأضافت: "سيتعين على رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت اتخاذ قرار بشأن بعض القضايا المتفجرة بعد أن ترك رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو بعض "الألغام له والتي سيتعين عليه تحييدها بسرعة".

وقالت القناة: إحدى هذه القضايا هي مسيرة الأعلام، التي تأجلت ليوم الثلاثاء ومن المتوقع أن تسير كما هو مخطط لها - "لكنها ستأتي في ظل تهديد جديد أصدرته حماس قد يجر المنطقة لتصعيد".

وأضافت: أن قضية أخرى سيتعامل معها بينت، هي إخلاء بؤرة (إفيتار) الاستيطانية والتي تم بناؤها ردًا على عملية إطلاق النار على مفترق (تابواح) في أوائل آيار/مايو لكن تلقى المستوطنين أوامر هدم لها خلال الأسبوع.

وتابعت (كان): قضية أخرى يمكن أن تسبب متاعب لبينت من عدة اتجاهات، هي "قضية صفقة تبادل الأسرى مع حماس خاصة بعد الحرب النفسية التي شنتها المنظمة مؤخرا في هذا الشأن".

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