شؤون فلسطينية

بعد الاجتماع مع حماس.. وفد فتح يصل رام الله اليوم للتشاور مع القيادة

بعد الاجتماع مع حماس.. وفد فتح يصل رام الله اليوم للتشاور مع القيادة
اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، إن وفد حركة فتح غادر العاصمة المصرية القاهرة، متوجهاً إلى أرض الوطن، و"سيعود بعد يومين".

وكان الجاغوب، أكد أن وفدي حركتي فتح وحماس اجتمعا في العاصمة المصرية القاهرة، أمس لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأشار في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن وفد حركة فتح، سيعود  للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول ما تم الاتفاق عليه.

وقالت وكالة أنباء (أناضول) إنها حصلت على نص الرؤية التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمصر، والمتعلقة بالحوار الفلسطيني الذي كان مقررا مطلع الأسبوع القادم، وجرى تأجيله دون تحديد موعد جديد.

وجاءت الرؤية، وفق وكالة الأنباء التركية الرسمية، نقلاً عن مصدر فلسطيني مطلع، في سبع نقاط، من أبرزها مشاركة الرئيس الفلسطيني شخصيا في حوارات القاهرة، وتشكيل مجلس وطني جديد خلال ثلاثة أشهر يكون من صلاحياته التوافق على برنامج سياسي، وتشكيل قيادة وطنية مؤقتة تدير الشأن الفلسطيني كله.

وفي رؤيتها تدعو حماس إلى سرعة عقد الحوار الوطني الشامل في القاهرة "بحيث يشارك فيه الرئيس عباس، والأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتا حماس والجهاد الإسلامي، وفصائل المقاومة الفلسطينية".

وترى الحركة أن ينطلق الحوار "على أساس ترتيب البيت الفلسطيني، بدءا بمنظمة التحرير الفلسطينية، البيت الجامع للشعب الفلسطيني كله أينما وجد، بحيث يتم الاتفاق وطنيا على مجلس وطني فلسطيني جديد بالتوافق، ويكون مجلسا انتقاليا لمدة عامين".

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