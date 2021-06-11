عاجل

  • روسيا: 12505 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة هي الأعلى منذ 3 أشهر

عربي

برئاسة الرفاعي.. العاهل الأردني يوجه بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

برئاسة الرفاعي.. العاهل الأردني يوجه بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة سمير الرفاعي رئيس الوزراء الأسبق، على على ألا يتأخر تقديم نتائج عمل اللجنة من توصيات ومشاريع قوانين مقترحة، عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة.

وقال الملك عبدالله في رسالة إلى الرفاعي: "اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية".

وأضاف أن مهمة اللجنة هي "وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). 

وأكد العاهل الأردني أن "التحديث والتطوير من سمات الدول والشعوب الحية"، وقال: "شعبنا الأردني العزيز كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة للتقدم والإصلاح، وإنني لأشعر بالفخر بما أنجز بلدنا في مسيرته الطويلة، مثلما أشعر بواجب المسؤولية في مواصلة عملية التطوير لضمان حق الأردنيين والأردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية ترقى بديمقراطيتهم وحياتهم، وتسهم في تحقيق أمنياتهم، مع دخول مملكتنا الحبيبة مئويتها الثانية".

وأضاف الملك عبدالله: "عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى برلمان قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد".

أخبار ذات صلة

السعودية تنتقد إيران و&#34;عدم شفافيتها&#34; مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

السعودية تنتقد إيران و"عدم شفافيتها" مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الطفل محمد الفاخوري حتى يوم الأحد المقبل

القدس: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الطفل محمد الفاخوري حتى يوم الأحد المقبل

في أسبوع الاقتصاد الوطني.. بيان صادر عن حملة المقاطعة- فلسطين

في أسبوع الاقتصاد الوطني.. بيان صادر عن حملة المقاطعة- فلسطين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: معركة جنين أثبتت أن الفلسطينيين في حل من التنسيق الأمني

"العربية الفلسطينية": معركة جنين أثبتت أن الفلسطينيين في حل من التنسيق الأمني

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شرق بيت لحم

رئيس سلطة المياه: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية

رئيس سلطة المياه: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية &#34;مركة&#34;

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية "مركة"

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

الطقس في فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة

الطقس في فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة

منوعات

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

عربي

السعودية تنتقد إيران و&#34;عدم شفافيتها&#34; مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

السعودية تنتقد إيران و"عدم شفافيتها" مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا