دولي

مليار جرعة من لقاحات (كورونا) من مجموعة السبع تتعهد بتقديمها للدول الفقيرة

مليار جرعة من لقاحات (كورونا) من مجموعة السبع تتعهد بتقديمها للدول الفقيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يعتزم قادة دول مجموعة السبع، خلال قمتهم التي تعقد نهاية الأسبوع، التوافق على توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) لتأمين مليار جرعة على الأقل للعالم من خلال وضع خطط للتمويل والمشاركة، وفق ما أعلنت بريطانيا المضيفة للقمة الخميس.

وقالت بريطانيا التي تستقبل الاقتصادات الرائدة في العالم، إنها ستتبرع بـ100 مليون جرعة لقاح فائضة على الأقل خلال العام المقبل، بينها خمسة ملايين في الأسابيع المقبلة.

ويأتي هذا الالتزام في أعقاب الدعوات المتزايدة للدول الغنية لتكثيف جهودها لمشاركة لقاحات (كوفيد-19) مع الدول الأقل نموا، في وقت تحذر منظمات إنسانية من أن الوضع الراهن يؤدي إلى "فصل عنصري على أساس اللقاحات"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وسيذهب حوالي 80% من اللقاحات إلى مبادرة "كوفاكس" التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات في جميع أنحاء العالم، مع تقاسم الباقي بشكل ثنائي.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس أنها ستتبرع بـ500 مليون جرعة لنحو 92 دولة فقيرة وذات دخل منخفض ومتوسط.

كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التبرع بما لا يقل عن 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2021، مع التزام كل من فرنسا وألمانيا بتقديم 30 مليون جرعة.

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