دولي

قبل يومين من تنصيب الحكومة الجديدة.. منصور عباس يوقع الاتفاق الائتلافي مع لابيد

قبل يومين من تنصيب الحكومة الجديدة.. منصور عباس يوقع الاتفاق الائتلافي مع لابيد
منصور عباس ولابيد وبينت
رام الله - دنيا الوطن
وقع حزبا (القائمة العربية الموحدة) و(إسرائيل بيتنا) الليلة الماضية، الاتفاقات الائتلافية مع رئيس (هناك مستقبل) يائير لابيد. 

ويقضي الاتفاق بين لابيد، ومنصور عباس، بأن تعترف الحكومة فوراً بثلاث قرى بدوية فقط، وستبلوَر في غضون تسعة أشهر خطة شاملة بشأن باقي القرى غير المعترف بها في النقب.

ويشار الى ان هناك خلافات حول تشكيلة اللجنة التي ستناط بها مهمة بلورة هذه الخطة، اذ يطالب حزبا (يمينا) و(أمل جديد) بأن تكون لهما الأغلبية فيها، الأمر الذي يعارضه بشدة عباس.

كما تم الاتفاق على تقسيم لجنة الداخلية البرلمانية الى لجنتين سيتولى إحداهما نائب عن (القائمة الموحدة)، فيما يتولى نائب آخر اللجنة لشؤون الأمن الداخلي.

واتفق أيضا أن الحكومة ستعمل على تمرير خطة خمسية لتقليص الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي يبلغ حجمها 30 مليار شيكل حتى العام 2026، وسيتم أيضا إقرار خطة خمسية لدحر العنف والإجرام في المجتمع العربي
كما سيتسلم حزب القائمة الموحدة مناصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء ونائب لرئيس الكنيست ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون المجتمع العربي.

وينص الاتفاق أيضا على أن تعمل الحكومة لضمان مشاركة ممثلين عرب بنسبة ملائمة في الوظائف العامة وفي الشركات الحكومية وفي مصلحة الخدمات الحكومية.

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