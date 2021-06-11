شؤون فلسطينية

في أسبوع الاقتصاد الوطني.. بيان صادر عن حملة المقاطعة- فلسطين

في أسبوع الاقتصاد الوطني.. بيان صادر عن حملة المقاطعة- فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حملة المقاطعة- فلسطين، بياناً في أسبوع الاقتصاد الوطني.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

انطلاقاً من مبدأ حملتنا القائم على ضرورة مقاطعة الاحتلال الصهيوني بكافة أشكاله وتزامناً مع فعاليات أسبوع الاقتصاد الوطني ولأن مقاطعة الاحتلال الصهيوني واجب ديني وإنساني خصوصاً بعد المجازر اليومية التي يحدثها العدو الصهيوني يومياً في أرضنا المحتلة.. في غزة والقدس والضفة وكل شبر في فلسطين.

نجدد دعوتنا من أمام المعرض الشاهد على إجرام الاحتلال بحق الأطفال والمؤسسات وكل مكان طاله القصف الصهيوني الأخير على القطاع بدون مبرر. نجدد دعوتنا ومطلبنا بمقاطعة كافة البضائع الصهيونية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني والمنتجات الأخرى بدلاً عنها.

وبالرغم من أن مقاطعة احتلال ربما لا تحتاج أسباب كثيرة فمجرد أنه احتلال كافي، لكن إليك أبرز الأسباب التي يجب أن تجعلك تبدأ بالمقاطعة:

1.    السوق الفلسطيني هو ثاني الأسواق عالمياً بعد السوق الأمريكي باستهلاكه للبضائع الصهيونية.

2.    16٪ من أرباح تلك البضائع تذهب مباشرةً لجيش الاحتلال الصهيوني وهذه النسبة يستعملها لقصف المنازل وقتل الأبرياء في فلسطين المحتلة وقطاع غزة المحاصر مؤخراً.

3.    عند شراءك لمنتج صهيوني واحد فأنت تساهم في تمويل الألة العسكرية الصهيونية بل وتشارك الاحتلال جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة.

4.    أغلب بضائع الاحتلال تنمو في المستوطنات الغير شرعية على أراضينا المحتلة.

5.    شراءك للمنتج المحلي بدلاً الصهيوني يعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأخيراً إن الاستمرار بتداول منتجات العدو والتي يمكن الاستغناء عنها في السوق الفلسطيني لوجود منتجات فلسطينية بديلة أو لكونها سلع كمالية- يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الفلسطيني في حين يترتب على مقاطعتها تشجيع لاستثمار رأس المال الوطني في البلاد وزيادة في الطلب على المنتجات الفلسطينية وبالتالي تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني وتحريره من القيود التي تلحقه بالاقتصاد الصهيوني.

وتذكر دائماً (إذا قاطعت فإنك لن تموت ولكن إذا لم تقاطع فإن غيرك سيموت وبسببك).. فلك الخيار!

أخبار ذات صلة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: معركة جنين أثبتت أن الفلسطينيين في حل من التنسيق الأمني

"العربية الفلسطينية": معركة جنين أثبتت أن الفلسطينيين في حل من التنسيق الأمني

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شرق بيت لحم

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية زعترة

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد منفذ عملية زعترة

رئيس سلطة المياه: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية

رئيس سلطة المياه: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية &#34;مركة&#34;

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية "مركة"

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

البطش يدعو كافة الأطراف لوقف نتنياهو عن سياسة الأرض المحروقة

البطش يدعو كافة الأطراف لوقف نتنياهو عن سياسة الأرض المحروقة

الطقس في فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة

الطقس في فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

في أسبوع الاقتصاد الوطني.. بيان صادر عن حملة المقاطعة- فلسطين

في أسبوع الاقتصاد الوطني.. بيان صادر عن حملة المقاطعة- فلسطين

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: معركة جنين أثبتت أن الفلسطينيين في حل من التنسيق الأمني

"العربية الفلسطينية": معركة جنين أثبتت أن الفلسطينيين في حل من التنسيق الأمني

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين شرق بيت لحم

رئيس سلطة المياه: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية

رئيس سلطة المياه: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية &#34;مركة&#34;

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية "مركة"

فتوح يحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال

فتوح يحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال

الإعلان عن دعم لـ 500 منشأة صناعية في غزة لمواجهة وباء (كورونا)

الإعلان عن دعم لـ 500 منشأة صناعية في غزة لمواجهة وباء (كورونا)

الشبيبة الطلابية بالأزهر: الاتفاق مع إدارة الجامعة على فتح نظام (المودل)

الشبيبة الطلابية بالأزهر: الاتفاق مع إدارة الجامعة على فتح نظام (المودل)

منوعات

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

عربي

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)