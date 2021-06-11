في أسبوع الاقتصاد الوطني.. بيان صادر عن حملة المقاطعة- فلسطين

أصدرت

في أسبوع الاقتصاد الوطني.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



انطلاقاً من مبدأ حملتنا القائم على ضرورة مقاطعة الاحتلال الصهيوني بكافة أشكاله وتزامناً مع فعاليات أسبوع الاقتصاد الوطني ولأن مقاطعة الاحتلال الصهيوني واجب ديني وإنساني خصوصاً بعد المجازر اليومية التي يحدثها العدو الصهيوني يومياً في أرضنا المحتلة.. في غزة والقدس والضفة وكل شبر في فلسطين.



نجدد دعوتنا من أمام المعرض الشاهد على إجرام الاحتلال بحق الأطفال والمؤسسات وكل مكان طاله القصف الصهيوني الأخير على القطاع بدون مبرر. نجدد دعوتنا ومطلبنا بمقاطعة كافة البضائع الصهيونية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني والمنتجات الأخرى بدلاً عنها.



وبالرغم من أن مقاطعة احتلال ربما لا تحتاج أسباب كثيرة فمجرد أنه احتلال كافي، لكن إليك أبرز الأسباب التي يجب أن تجعلك تبدأ بالمقاطعة:



1. السوق الفلسطيني هو ثاني الأسواق عالمياً بعد السوق الأمريكي باستهلاكه للبضائع الصهيونية.



2. 16٪ من أرباح تلك البضائع تذهب مباشرةً لجيش الاحتلال الصهيوني وهذه النسبة يستعملها لقصف المنازل وقتل الأبرياء في فلسطين المحتلة وقطاع غزة المحاصر مؤخراً.



3. عند شراءك لمنتج صهيوني واحد فأنت تساهم في تمويل الألة العسكرية الصهيونية بل وتشارك الاحتلال جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني على أرضه المحتلة.



4. أغلب بضائع الاحتلال تنمو في المستوطنات الغير شرعية على أراضينا المحتلة.



5. شراءك للمنتج المحلي بدلاً الصهيوني يعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.



وأخيراً إن الاستمرار بتداول منتجات العدو والتي يمكن الاستغناء عنها في السوق الفلسطيني لوجود منتجات فلسطينية بديلة أو لكونها سلع كمالية- يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني الفلسطيني في حين يترتب على مقاطعتها تشجيع لاستثمار رأس المال الوطني في البلاد وزيادة في الطلب على المنتجات الفلسطينية وبالتالي تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني وتحريره من القيود التي تلحقه بالاقتصاد الصهيوني.



وتذكر دائماً (إذا قاطعت فإنك لن تموت ولكن إذا لم تقاطع فإن غيرك سيموت وبسببك).. فلك الخيار!



رام الله - دنيا الوطنحملة المقاطعة- فلسطين، بياناً