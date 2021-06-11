شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": معركة جنين أثبتت أن الفلسطينيين في حل من التنسيق الأمني

"العربية الفلسطينية": معركة جنين أثبتت أن الفلسطينيين في حل من التنسيق الأمني
أوضحت الجبهة العربية الفلسطينية، أن معركة جنين التي استشهد فيها ثلاثة من خيرة أبناء جهاز الاستخبارات العسكرية إثر تصديهم لقوة إسرائيلية خاصة، أثبتت أن الأجهزة الأمنية بالضفة وطنية بامتياز، مضيفة: "وفي حل من التنسيق الأمني".

وقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة:" الشهداء من شعبة الاستخبارات العسكرية بمدينة جنين القسام خاضوا معركة شرسة أثناء تأدية واجبهم الوطني"، متابعا:" دفاعا عن أبناء شعبنا"، لافتا إلى أن الشهداء تصدوا لوحدة إسرائيلية خاصة اقتحمت المدينة.

وأكد أن الدم الفلسطيني واحد ، مضيفا أن الذين يراهنون على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط للتنسيق الأمني سقط رهانهم، مبينا أن أبناء الأجهزة الأمنية هم أول من قادوا انتفاضة الأقصى.

وأردف قائلا:" يجب أن نكون موحدين"، ملمحا إلى أن الوحدة شاملة من أجل تحدي الخطر الأكبر المتمثل في الاستيطان و تهويد القدس، منوها إلى أن إتمام المصالحة الفلسطينية تشكل أرضا خصبة يرتكز عليها بوحدتنا في مواجهة الاحتلال حتى التحرير.

وبيّن أنه يبنى عليه وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، و قضايا الأمة العربية، مثمنا دور مصر الشقيقة الراعية لجولات حوارات المصالحة ، مشيرا إلى أنها وضعت ثقلها لإنهاء الانقسام كما عهدناها لإعادة وحدة الصف الفلسطيني في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ، و عاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين.

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