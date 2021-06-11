شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية

رئيس سلطة المياه: التحديات كبيرة وهدفنا استدامة عمل المرافق المائية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، أن الأولويات منصبة حاليًا على ضمان استمرارية وتشغيل المرافق المائية والنهوض بقطاع الصرف الصحي، موضحاً أن جهوداً حثيثة تبذل مع الجهات الداعمة والممولة لتحقيق هذا الهدف.

وقال خلال زيارته إلى محطة معالجة المياه العادمة المركزية شرق خانيونس، إن هذا التوجه مبني على الأهمية الحيوية لمرافق المياه والصرف الصحي التي أقيمت لتقديم حلول جذرية تساهم في توفير الخدمة وتحسين حياة المواطنين.

وأضاف غنيم: أن محطة معالجة المياه العادمة في خانيونس، قد تم إعادة تشغيلها مؤخراً بعد توقف إثر الاستهداف الإسرائيلي، الذي أصاب الخطوط الناقلة من محطة "الوفية" في مدينة خانيونس إلى المحطة، وذلك بعد قيام الطواقم الفنية بإصلاح
الأضرار التي تعرضت لها لاحقاً.

وأكد أن عمليات الإصلاح العاجلة تمكنت من إعادة المحطة إلى العمل تدريجياً خلال الأسبوعين الماضيين، لترجع إلى طاقتها الإنتاجية الحالية والتي تقدر بنحو 13 كوب يومياً، وتخدم أكثر من 250 ألف نسمة في مدينة خانيونس.

وأشار إلى أن استهداف هذه المحطة أدى إلى عودة تدفق المياه العادمة إلى البحر بدون معالجة، وهو ما رفع نسبة التلوث على البحر خلال الأسابيع الماضية، بعد نجاح برامج سلطة المياه وشركائها المحليين والدوليين على الاقتراب من تحقيق الهدف بتنظيف البحر من التلوث والحفاظ عليه.

وتضمنت جولة غنيم زيارة تفقدية لعبسان في المنطقة الشرقية وحي الأمل غرب مدينة خانيونس للاطلاع على الاضرار التي طالت البنية التحتية وبعض المرافق المائية الناتجة عن القصف الإسرائيلي والذي كان له اثار مباشر وغير مباشرة على قطاع المياه.

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