إسرائيل: (ليكود) يؤكد أن عملية انتقال السلطة ستتم بشكل منتظم



ومن جهته كشف رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس النقاب عن انه لا يزال يتلقى اقتراحات من كتلة اليمين بأن يكون رئيسا للوزراء، ولكنه اكد أنه "مستعد لدفع الثمن من أجل احداث تغيير في الدولة"، حسب تعبره.



ومن المقرر ان تعرض اليوم الاتفاقات الائتلافية على الملا كما يستلزم ذلك القانون .



وقررت الحركة العربية للتغيير نهائيا التصويت ضد إقامة حكومة بينت، وأكدت أن هذه الحكومة لا تظهر نية حقيقية لإحداث تغيير فيما يتعلق بقانون القومية وقانون "كامينيتس" ومحاربة العنف والقضية الفلسطينية وشؤون أخرى تخص المجتمع العربي.



الى ذلك نظمت مساء أمس مظاهرة حاشدة لليمين قبالة مقر الكنيست تحت شعار "لا لحكومة اليسار".





ووجه المتظاهرون نداءاتهم بالأخص الى نواب (يمينا) و(أمل جديد)، وقال المنظمون: إن هذه هي الطلقة الافتتاحية لنضال جماهيري عنيد لإسقاط الحكومة ومن وصفوهم بداعمين للإرهاب.



رام الله - دنيا الوطنقبل يومين من أداء الحكومة الجديدة "تصريح الولاء"، أكد حزب (ليكود)، أن "انتقال السلطة سيكون منظما، كما كان دائما في إسرائيل".هذا وتواصل الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً مهاجمة رئيس الوزراء المقرر تنصيبه يوم الأحد، نفتالي بينت.وقال رئيس حزب (شاس)، أريه درعي، إن بينت خدع رؤساء تكتل أحزاب اليمين، وسيكون رئيسا للوزراء على الورق فقط.وبدوره قال رئيس حزب (يهدوت هاتورا)، يعكوف ليتسمان: "إننا سنضطر للاعتماد على شخص عربي، في إشارة الى النائب منصور عباس، لإنقاذ الديانة اليهودية".