شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة

الطقس في فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود3 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حاراً نسبياً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-19 30-20 30-18 بيت لحم 27-19 30-20 30-18
رام الله والبيرة 26-18 29-19 29-17 طولكرم 30-20 32-21 32-20
نابلس 28-20 31-21 31-19 قلقيلية 30-20 32-21 32-20
جنين 30-21 33-22 33-20 سلفيت 27-19 30-20 30-18
طوباس 31-22 34-23 34-21 روابي 28-20 31-21 31-19
الخليل 27-18 30-19 30-17 غزه 29-21 31-22 31-21
أريحا 37-25 40-26 40-24 خانيونس 29-21 31-22 31-21
الأغوار الشمالية 35-23 38-24 38-22 رفح 30-20 32-21 32-20

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