شؤون فلسطينية

الإعلان عن دعم لـ 500 منشأة صناعية في غزة لمواجهة وباء (كورونا)

الإعلان عن دعم لـ 500 منشأة صناعية في غزة لمواجهة وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
بدعم وتمويل من جايكا وتنفيذ من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جرى اليوم الإعلان في قطاع غزة عن بدء الإجراءات التحضيرية لمشروع الدعم الطارئ لـ 500 منشأة صناعية صناعية في غزة لمواجهة وباء (كورونا)، وذلك ضمن التعاون المشترك بين الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا .

وفي هذا السياق تم عقد اجتماع بمقر الاتحاد في غزة بين أ. خضر شنيورة المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الفلسطينية ، و وم. ساهر يونس مدير مكتب جايكا في غزة ، حيث قام  يونس خلال الاجتماع بالإعلان عن بدء الإجراءات التحضيرية لمشروع الدعم الطارئ للمنشأت الصغيرة والمتوسطة والذي سوف يتم تنفيذه من خلال اتحاد الصناعات الفلسطينية وبدعم من جايكا .

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ المشروع خلال الفترة الحالية تماشياً مع الوضع الراهن الذي فرضه تفشي جائحة (كورونا) والتي اجتاحت العالم في بداية العام 2020.

تخفيف العبء على المنشآت الصناعية

ويهدف هذا المشروع لدعم القطاع الصناعي وتخفيف العبء على المنشآت الصناعية خاصة الأكثر تضررا من جائحة (كورونا) من خلال توفير معدات وأدوات الوقاية لحوالي 500 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة من القطاعات الصناعية التشغيلية المختلفة وكذلك تنفيذ حملة اعلامية للتوعية بأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية و السلامة المهنية لضمان استمرار العمل والإنتاج وتقليل نسبة الخسائر في المنشآت الصناعية ، التي توفر الكثير من السلع والمنتجات للسوق المحلي .

تنفيذ عدد من الجلسات التدريبية للعاملين

وكذلك سوف يشمل المشروع تنفيذ عدد من الجلسات التدريبية للعاملين في المصانع حول الوقاية من كوفيد 19 وكذلك الاستفادة من التجربة اليابانية “كايزن” ( للتحسين المستمر) في التحسين والتطوير المستمر لأداء العاملين في المنشآت الصناعية بهدف تحقيق الجودة وتحسين معدلات الإنتاج من خلال تعزيز ثقافة كايزن في المنشآت الصناعية لتحقيق المنافسة وإحداث تغييرات جذرية مع استمرار العمل بروح الفريق لتحقيق أهداف المنشآت والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي .

يذكر ان هذا المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا- والتي تعتبر من أكثر المؤسسات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الداعمة للقطاع الصناعي في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بالقطاع الصناعي وتتسبب في خسائر فادحة كما تتسبب في ارتفاع البطالة وازدياد أعداد العمال المسرحين خاصة مع انتشار جائحة . COVID_19

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