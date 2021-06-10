الشبيبة الطلابية بالأزهر: الاتفاق مع إدارة الجامعة على فتح نظام (المودل)

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الشبيبة الطلابية في جامعة الأزهر بغزة، أنه جرى التوافق مع إدارة الجامعة على فتح نظام (المودل) أمام الطلبة وذلك من الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس.وأشارت الحركة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك جاء انطلاق من حرصها على الطلبة والحفاظ على استمرار العملية التعليمية رغم كل الظروف.وقالت: "إن الاتفاق جاء نتيجة لجهود الحركة مع إدارة الجامعة من جهة ومتابعة الطلبة من جهة أخرى".وأعربت الحركة عن شكرها لإدارة الجامعة، وحيت طلبة الجامعة كافة، مؤكدة في الوقت ذاته على الاستمرار في نهجها المعهود.