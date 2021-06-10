عميد المعاهد الأزهرية والدكتور الهباش يبحثان أوضاع المعاهد الأزهرية















رام الله - دنيا الوطنبحث عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار مع الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، أوضاع المعاهد الأزهرية، وسير الامتحانات .وأعرب الدكتور الهباش عن اهتمامه البالغ بالمعاهد الأزهرية، لما تحمله من رمزية دينية وعلمية، وما تقدمه للمجتمع الفلسطيني بتبليغ رسالة الدين الوسطي السمح الذي يوفر سبل العيش الكريم للإنسان المسلم.بدوره تحدث الدكتور النجار عن الأوضاع الصعبة التي عاشها قطاع غزة، وطلابنا وأسرهم أثناء العدوان الأخير من الاحتلال على قطاع غزة وسكانه الآمنين.كما تم الحديث عن امتحانات الثانوية الأزهرية، وكيفية انعقادها، وسبل إنجاحها على أكمل وجه .ووعد الدكتور الهباش بالعمل الجاد من أجل حلول الأمور العالقة الخاصة بالموظفين ، وإعادة بناء المعهد بصورة حضارية لائقة ، وكذلك ضرورة العمل لإنجاز الهيكلية التي تخص المعاهد لتذليل العقبات .وشكر الدكتور النجار اهتمام فخامة السيد الرئيس محمود عباس بالمعاهد الأزهرية، مثنيا على ما يبذله الدكتور الهباش من جهد متواصل من أجل تطوير المعاهد، ومسيرة التعليم فيها للارتقاء بها دوما نحو الأفضل.