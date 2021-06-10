الاحتلال يهدم منشأة زراعية ويجرف أراضي في العيسوية

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غرفة زراعية وجرفت أراضي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال هدمت غرفة زراعية وجرفت أراضي في حدود البلدة الشرقية، تعود للمقدسي أمجد حسن علي مصطفى، بعد تسليمه أمر هدم مباشر من بلدية الاحتلال في "بيت أيل".وتتعرض العيسوية بشكل شبه يومي لاقتحامات قوات الاحتلال التي تتعمد اعتقال شبان البلدة وفتيتها وتقتحم البيوت وتفتشها في محاولة منها لإرهاب المواطنين وثنيهم عن التصدي لاقتحاماتها وممارساتها.وتعاني العيسوية من حملة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها، مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم، بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات.وتقع العيسوية في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الأقصى، وفيها دفع السكان ولا يزالون ثمن الاحتلال، فمن أصل 12500 دونم (الدونم يساوي ألف متر) هي مساحة القرية قبل عام 1967، تراجعت مساحتها لصالح الاستيطان ولم يبق منها سوى نحو 2400 دونم، وفق تقارير إعلامية فلسطينية.وتمنع سلطات الاحتلال أهالي البلدة من البناء، وتهدم منازلهم وتوزع بشكل أسبوعي إخطارات بدعوى البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية، التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة.