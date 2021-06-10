شؤون فلسطينية

(يديعوت): الإدارة الامريكية قلقة من استئناف اطلاق الصواريخ جراء التوتر بالقدس

(يديعوت): الإدارة الامريكية قلقة من استئناف اطلاق الصواريخ جراء التوتر بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، أرسلت رسائل إلى إسرائيل، تتضمن بأنها تتوقع تجنب الإجراءات التي من شأنها إشعال الوضع في مدينة القدس، وخاصة استفزازات اليمين المتطرف.

وقالت الصحيفة: "نقلت رسائل بهذه الصيغة إلى وزير الدفاع بني غانتس الذي من المتوقع أن يظل في منصبه في الحكومة الجديدة أيضا"، لافتة إلى أن الإدارة الامريكية، قلقة للغاية من احتمالية تجدد التوتر، وأنها تحذر من أن التوتر في القدس قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد بباقي المناطق، وحتى استئناف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

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