الجاغوب: وفدا فتح وحماس اجتمعا بالقاهرة.. واجتماع للثوري بدورته الثامنة بهذا الموعد

خاص دنيا الوطنأكد منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، ان وفدي حركتي فتح وحماس اجتمعا في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.وأشار الجاغوب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن وفد حركة فتح، سيعود الى أرض الوطن، غداً الجمعة، للتشاور مع القيادة الفلسطينية حول ما تم الاتفاق عليه.في سياق آخر، أكد الجاغوب في تصريح آخر نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن هناك اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، في دورته الثامنة، وهي دورة نظامية، لافتا إلى أن موعد الاجتماع سيكون ما بين 21 حتى 23 حزيران/ يونيو 2021، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.