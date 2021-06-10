الديمقراطية: تحية لأهلنا في المغرب الشقيق لفرضهم العزلة على ممثل دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنوجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تحية إكبار نضالية إلى الشعب المغربي الشقيق لروحه الوطنية الوقادة، وأصالته القومية، ولمواقفه المشرفة في فرض الحصار والعزل على ممثل دولة الاحتلال في المغرب ورفض استقباله في أي من إحياء الرباط، وإبقائه منبوذاً في أحد الفنادق، ومقاطعته مقاطعة تامة، والتصرف معه باعتباره وباءً معدياً وضاراً ومؤذياً.كما حيت الجبهة الكتلة البرلمانية لحزب العدالة التنمية في البرلمان المغربي، وكذلك باقي الكتل البرلمانية التي أجمعت على إنجاز مذكرة، ومتابعتها على الصعيد الدولي لوضع قادة العدو خلف قضبان المحاكم الدولية، لارتكابهم جرائم حرب مشينة في عدوانهم الدموي على أهلنا في قطاع غزة، والضفة الفلسطينية والقدس ومناطق الـ48.وأكدت الجبهة أن شعبنا الشقيق في المغرب يقدم صورة ساطعة لما تملكه شعوبنا العربية من طاقات لعزل دولة الاحتلال، ودفن التطبيع في قبره، وإعلاء صوت القضية الفلسطينية وصوت سيف القدس عالياً.