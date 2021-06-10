إصابات واعتقالات خلال مواجهات في باب العامود بالقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الخميس، عدد من المواطنين المقدسيين، واعتقل آخرون، بعد تصديهم لاقتحام عضو الكنيست الاسرائيلي "إيتمار بن جبير" في محيط باب العامود بالقدس، في محاولة منه لفتح الطريق أمام مسيرة مستوطنين متطرفين في البلدة القديمة.وقالت جمعية الهلال الأحمر في القدس، في بيان مقتضب، إن طواقمنا تعاملت مع 13 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في باب العامود بالقدس. والاصابات كالاتي: إصابتين بالمطاط، و5 إصابات بالغاز، و4 إصابات الضرب، وإصابتين بقنابل الصوت.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن حالة من التوتر سادت المنطقة في تصدي لمسيرة المستوطنين بقيادة عضو الكنيست "إيتمار بن جبير"، فيما عززت قوات الاحتلال تواجدها واعتلقت 10 مواطنين على الأقل عرف من بينهم: الطفل محمد الفاخوري، والشبان: اياد أبو صبيح، وعبد بخاري، وسمير سرحان، ومحمود منى.