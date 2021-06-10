شؤون فلسطينية

الهيئةُ العامةُ للإذاعة والتلفزيون: نرفضُ قرار حكومة الاحتلال بمنع عمل تلفزيون فلسطين بالقدس

الهيئةُ العامةُ للإذاعة والتلفزيون: نرفضُ قرار حكومة الاحتلال بمنع عمل تلفزيون فلسطين بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
رفضت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى وزير الامن الداخلي الإسرائيلي "أمير أوحانا" الذي نص على منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة بأي وسيلة كانت للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدة انها ستواصل عملها في مدينة القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وكأي مدينة فلسطينية أخرى.

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار جزءٌ من سياسة حكومة الاحتلال المجرمة الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وتصفية أي وجود فلسطيني وعربي واسلامي في هذه المدينة المقدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابعت: إن حكومة الاحتلال تسعى من خلف هذا القرار إلى ارتكاب جرائمها في القدس بصمت ومحاولة لتغييب الموقف الوطني الفلسطيني عما يجري في مدينة القدس خاصة أنها بدأت تنفيذَ هذه المخططات في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وسلوان وحي الشيخ جراح،

وأكدت الهيئة أنها ستقف بالمرصاد أمام كل هذه الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال وفضحها على مستوى العالم أجمع، معتبرة أنها شريكة مع أبناء شعبنا في مدينة القدس في معركة الصمود والتحرير حتى كنسِ هذا المحتل وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وبانها ستبقى العين الساهرة على أهلنا في القدس ومقدساتها وأسوارها وأزقتها.

من جهة أخرى شكرت الهيئة اهلنا في القدس الذين تطوعوا ليكونوا مراسلين لتلفزيون فلسطين في كل أحياء المدينة المقدسة.

وطالبت الهيئةُ، الاممَ المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي، ومجلس حقوق الانسان، وكلَ منظمات المجتمع المدني، للوقوف في وجه هذه الجريمة الصارخة لحرية الراي والتعبير وحرية العمل الصحفي المصانة بالقوانين والشرائع والاعراف الدولية كافة.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: تحية لأهلنا في المغرب الشقيق لفرضهم العزلة على ممثل دولة الاحتلال

الديمقراطية: تحية لأهلنا في المغرب الشقيق لفرضهم العزلة على ممثل دولة الاحتلال

إصابات واعتقالات خلال مواجهات في باب العامود بالقدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات في باب العامود بالقدس

الحية: إذا بقيت مسيرة الأعلام على الطاولة ستبقى حالة التوتر وإمكانية عودة التصعيد قائمة

الحية: إذا بقيت مسيرة الأعلام على الطاولة ستبقى حالة التوتر وإمكانية عودة التصعيد قائمة

أبو عبيدة: نتابع عن كثب ما يجري بالقدس ونحذر الاحتلال من مغبة المساس بالأقصى

أبو عبيدة: نتابع عن كثب ما يجري بالقدس ونحذر الاحتلال من مغبة المساس بالأقصى

الحملة الشعبية: بعض قادة الأجهزة الأمنية استخفوا بالمتقاعدين قسرا واعتبروهم &#34;بلهاء&#34; لتصديقهم تصريحات اشتية

الحملة الشعبية: بعض قادة الأجهزة الأمنية استخفوا بالمتقاعدين قسرا واعتبروهم "بلهاء" لتصديقهم تصريحات اشتية

مواجهات واعتقالات في باب العامود إثر التصدي لاقتحام بن غفير

مواجهات واعتقالات في باب العامود إثر التصدي لاقتحام بن غفير

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج اختبار التوظيف للعام 2021-2022

"التربية" تعلن نتائج اختبار التوظيف للعام 2021-2022

برئاسة زياد أبو عمرو.. وفد وزاري يتوجه للقاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار غزة

برئاسة زياد أبو عمرو.. وفد وزاري يتوجه للقاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تحية لأهلنا في المغرب الشقيق لفرضهم العزلة على ممثل دولة الاحتلال

الديمقراطية: تحية لأهلنا في المغرب الشقيق لفرضهم العزلة على ممثل دولة الاحتلال

مواجهات واعتقالات في باب العامود إثر التصدي لاقتحام بن غفير

مواجهات واعتقالات في باب العامود إثر التصدي لاقتحام بن غفير

برئاسة زياد أبو عمرو.. وفد وزاري يتوجه للقاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار غزة

برئاسة زياد أبو عمرو.. وفد وزاري يتوجه للقاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار غزة

ماذا علق رئيس الوزراء الفلسطيني على استشهاد ثلاثة من أبناء الأجهزة الأمنية بجنين؟

ماذا علق رئيس الوزراء الفلسطيني على استشهاد ثلاثة من أبناء الأجهزة الأمنية بجنين؟

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله

بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله

الأمم المتحدة تطلق برنامج مساعدات للناجيات من العنف في فلسطين

الأمم المتحدة تطلق برنامج مساعدات للناجيات من العنف في فلسطين

(فدا): لا يجب السماح بمرور أي اعتداء إسرائيلي مرور الكرام

(فدا): لا يجب السماح بمرور أي اعتداء إسرائيلي مرور الكرام

منوعات

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

عربي

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد