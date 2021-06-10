عربي

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة
رام الله - دنيا الوطن
تخطط الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن، لتوسيع نطاق اتفاقات السلام مع إسرائيل، عبر تشجيع المزيد من الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية، بعد حرب مدمرة على قطاع غزة عطلت الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق ذلك الهدف.

وبحسب وكالة (أسوشيتد برس)، فإن تبني هذه الاتفاقات، يعد بمثابة تحول نادر لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن والديمقراطيين لصالح واحدة من أبرز جهود الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وسخرت إدارة ترامب النفوذ والحوافز الأمريكية لتشجيع أربع دول عربية على إبرام اتفاقيات (كل دولة على حدة) العام الماضي، مما خفف من العداء والعزلة للدولة العبرية في الشرق الأوسط والذي يعود إلى عام 1948.

رأت إدارة بايدن آفاقًا مهمة لتوقيع العديد من الحكومات العربية الأخرى اتفاقيات مهدئة وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد رفض المسؤولون الأمريكيون الكشف علانية عن البلدان التي يعتبرونها آفاق واعدة، حسبما ذكرت الوكالة الإخبارية.

كان السودان، الذي وقع على إعلان عام للنوايا السلمية ولكنه لم يوقع بعد على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، أحد الأهداف المحتملة لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام والتطبيع.

أيضا، سلطنة عُمان، التي تتبع سياسة عدم التدخل والتي تسمح لها بأن تكون وسيطا في المشاكل الرئيسية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديدا، ينظر إليها الغربيون منذ فترة طويلة على أنها هدف محتمل.

لكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الشهر الماضي، والتي استمرت 11 يوما، عقدت الجهود الدبلوماسية التي تدعمها الولايات المتحدة لاتفاقات "إبراهيم" جديدة.

أخبار ذات صلة

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

بعد العراق ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة

بعد العراق ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ماذا علق رئيس الوزراء الفلسطيني على استشهاد ثلاثة من أبناء الأجهزة الأمنية بجنين؟

ماذا علق رئيس الوزراء الفلسطيني على استشهاد ثلاثة من أبناء الأجهزة الأمنية بجنين؟

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله

بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله

(فدا): لا يجب السماح بمرور أي اعتداء إسرائيلي مرور الكرام

(فدا): لا يجب السماح بمرور أي اعتداء إسرائيلي مرور الكرام

قيادي بـ (حماس) يخوض إضراباً عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقال ابنته

قيادي بـ (حماس) يخوض إضراباً عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقال ابنته

نقل الأسير عز الدين العطار من مجيدو الى زنازين سجن (ايشل)

نقل الأسير عز الدين العطار من مجيدو الى زنازين سجن (ايشل)

هيئة الأسرى: أوضاع حياتية قاسية للأسيرات في معتقلي &#34;الدامون وهشارون&#34;

هيئة الأسرى: أوضاع حياتية قاسية للأسيرات في معتقلي "الدامون وهشارون"

نابلس: مستوطنون يكبدون مزارعي جالود خسائر فادحة

نابلس: مستوطنون يكبدون مزارعي جالود خسائر فادحة

منوعات

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

عربي

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد