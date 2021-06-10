مفاجأة.. اعتراف أمريكي: اغتيال سليماني ساهم باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطناعترف وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، اليوم الخميس، بأن اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد قيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، مطلع العام الماضي، قد ساهم في اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.وأجرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية حوارا مع بومبيو، أكد من خلاله أن هناك مجموعة من الإجراءات أو الأحداث ساهمت بدورها في الإسراع بعملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية مهمة، على رأسها الإمارات.ومن بين تلك الأحداث التي أكدها مايك بومبيو، اغتيال قاسم سليماني، في الثالث من شهر ككانون الثاني/ يناير من العام الماضي، فضلا عن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والإشارة إلى أنه ليس كل المستوطنات شرعية.وذكرت الصحيفة أن مايك بومبيو كان له دور مركزي في توقيع اتفاق السلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل، حيث دارت مباحثات مكثفة خلف الكواليس كان هو بطلها، الذي توج هذا المجهود بتلك الاتفاقية "اتفاقية إبراهام".وأكد بومبيو أن صفقة بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات كان لها أهمية كبيرة في توقيع اتفاق السلام بين أبو ظبي وتل أبيب، بل كانت شرطا أساسيا لإبرام هذا الاتفاق.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي السابق أن قادة دولة الإمارات احتاجوا قبل توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل إلى وسائل ترغيب، بهدف تعريفهم بأن الجانب الأمريكي يقدر السلام وأهميته خياره الاستراتيجي، فضلا عن القول بأن للإمارات قدرة على أن تكون شريكة في المفهوم الأمني في المنطقة.