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أبو عبيدة: نتابع عن كثب ما يجري بالقدس ونحذر الاحتلال من مغبة المساس بالأقصى

أبو عبيدة: نتابع عن كثب ما يجري بالقدس ونحذر الاحتلال من مغبة المساس بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن القسام وقيادة المقاومة، تتابع عن كثب ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من محاولات استفزازية وعدوانية من المستوطنين وزعمائهم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له، مساء اليوم الخميس، على قناته بموقع (تليجرام): "كتائب القسام وقيادة المقاومة تحذر من مغبرة المساس بالأقصى، وتحيي المرابطين الأحرار في القدس على تصديهم ومقاومتهم، لتدنيس الأقصى والعدوان عليه".

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