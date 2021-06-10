عاجل

  • الحية: إذا ما بقيت مسيرة الإعلام على الطاولة ستبقى حالة التوتر وإمكانية عودة الأمور للتصعيد قائم

  • الحية: الأحداث التي تجري بالقدس هي صواعق تفجير وعلى الاحتلال أن يدرك أنه آن أن يدفع ثمن جرائمه

  • الحية: تم تعطيل الانتخابات لحسابات حزبية ضيقة ثم أُلبست بثوب الأحداث في القدس

شؤون فلسطينية

الحملة الشعبية: بعض قادة الأجهزة الأمنية استخفوا بالمتقاعدين قسرا واعتبروهم "بلهاء" لتصديقهم تصريحات اشتية

الحملة الشعبية: بعض قادة الأجهزة الأمنية استخفوا بالمتقاعدين قسرا واعتبروهم "بلهاء" لتصديقهم تصريحات اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الحملة الشعبية، مساء اليوم، الخميس، بياناً صحفياً، حول قضية المتقاعدين قسرا في قطاع غزة، والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على قناة الجزيرة، قبل ثلاثة أيام.

وأكدت الحملة الشعبية، في بيانها، أن بعض قادة الأجهزة الأمنية، استخفوا بالمتقاعدين قسرا، واعتبروهم بلهاء لتصديقهم تصريحات اشتية.

واستنكرت الحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري، بشدة هذا التصرف غير الأخلاقي، بحق المتقاعدين قسرا والاستخفاف بقضيتهم العادلة بعد أن تم احالتهم للتقاعد القسري بقرار بقانون دون سابق إنذار أو معرفة مسبقة ودون الاستناد لقانون قوى الأمن الأساس، وهو القانون الناظم للعلاقة بين منتسبي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية، وبإجحاف كبير في المستحقات المالية والوظيفية.

وفي السياق، أكدت الحملة الشعبية، أن اشتية زعم خلال تصريحاته لقناة الجزيرة، أن التقاعد القسري قد أُلغي وأن أي متقاعد قسري يريد العودة عليه إحضار كتاب من جهازه يفيد بحاجته له وسيتم فورا اعادته للقيود.

وقالت: "على الفور قام العشرات من المتقاعدين قسرا بالاتصال بأجهزتهم لطلب الرجوع للقيود، ولكن فوجئوا بأنه لا يوجد أي تعليمات جديدة بخصوص إلغاء التقاعد القسري وأن كل ما تفوه به اشتيه هو للاستهلاك الإعلامي، بل وأن بعض قادة الاجهزة استخفوا بمن اتصل واعتبروهم (بلهاء) أنهم صدقوا تصريحات اشتية".

وطالبت الحملة، اشتيه إلغاء التقاعد القسري وإعادة المتقاعدين قسراً كلا إلى جهازه الذي كان فيه قبل تنفيذ قرار التقاعد القسري وبدون كتب استيعاب، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار حملتها لاستعادة حقوق الموظفين وإلغاء التقاعد القسري وان هذا التسويف من قبل الحكومة لن يؤدي إلا إلى مزيدا من المعاناة والألم للمتقاعدين قسرا الذين ظلمتهم الحكومة وسرقت حقوقهم.

وقالت: "إننا في الحملة الشعبية والتجمع الوطني نقف صفا واحدا ونعتبر هذه التصريحات اللا مسئولة من رئيس الوزراء هي مسٌ لكل فرد منا، ونطلب من دولته عدم المتاجرة بألآمنا والاستخفاف بنا، كما وندعوه أن ينهي هذه القضية (التقاعد القسري) كما بدأت وأن يتوجه لأهالي غزة عامة والمتقاعدين قسرا خاصة بالاعتذار عن هذه التصريحات التي لا تليق برئيس وزراء، بحق مناضلين شرفاء شركاء في بناء الوطن، لقد آن الأوان لوضع حد لسياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة بحق أبناء غزة".

وأضافت: "كما ونؤكد أننا نقوم بمتابعة قضية إلغاء التقاعد القسري أولاً بأول مع كافة الجهات ذات الاختصاص، ولن نهدأ حتى استعادة كافة حقوق موظفي قطاع غزة".

أخبار ذات صلة

الحية: إذا بقيت مسيرة الأعلام على الطاولة ستبقى حالة التوتر وإمكانية عودة التصعيد قائمة

الحية: إذا بقيت مسيرة الأعلام على الطاولة ستبقى حالة التوتر وإمكانية عودة التصعيد قائمة

أبو عبيدة: نتابع عن كثب ما يجري بالقدس ونحذر الاحتلال من مغبة المساس بالأقصى

أبو عبيدة: نتابع عن كثب ما يجري بالقدس ونحذر الاحتلال من مغبة المساس بالأقصى

مواجهات واعتقالات في باب العامود إثر التصدي لاقتحام بن غفير

مواجهات واعتقالات في باب العامود إثر التصدي لاقتحام بن غفير

&#34;التربية&#34; تعلن نتائج اختبار التوظيف للعام 2021-2022

"التربية" تعلن نتائج اختبار التوظيف للعام 2021-2022

برئاسة زياد أبو عمرو.. وفد وزاري يتوجه للقاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار غزة

برئاسة زياد أبو عمرو.. وفد وزاري يتوجه للقاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار غزة

ماذا علق رئيس الوزراء الفلسطيني على استشهاد ثلاثة من أبناء الأجهزة الأمنية بجنين؟

ماذا علق رئيس الوزراء الفلسطيني على استشهاد ثلاثة من أبناء الأجهزة الأمنية بجنين؟

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله

بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله

بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله

(فدا): لا يجب السماح بمرور أي اعتداء إسرائيلي مرور الكرام

(فدا): لا يجب السماح بمرور أي اعتداء إسرائيلي مرور الكرام

نقل الأسير عز الدين العطار من مجيدو الى زنازين سجن (ايشل)

نقل الأسير عز الدين العطار من مجيدو الى زنازين سجن (ايشل)

هيئة الأسرى: أوضاع حياتية قاسية للأسيرات في معتقلي &#34;الدامون وهشارون&#34;

هيئة الأسرى: أوضاع حياتية قاسية للأسيرات في معتقلي "الدامون وهشارون"

نابلس: مستوطنون يكبدون مزارعي جالود خسائر فادحة

نابلس: مستوطنون يكبدون مزارعي جالود خسائر فادحة

العالول: دم شهداء جنين يخط علينا واجباً باستكمال مسيرة النضال والمقاومة

العالول: دم شهداء جنين يخط علينا واجباً باستكمال مسيرة النضال والمقاومة

الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس

الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس

منوعات

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

عربي

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد