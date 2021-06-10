مواجهات واعتقالات في باب العامود إثر التصدي لاقتحام بن غفير













رام الله - دنيا الوطناعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، على متظاهرين في باب العامود رفضًا لاقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل عضو الكنيست الكهاني، إيتمار بن غفير، واعتقلت 10 منهم.وفرّقت شرطة الاحتلال المتظاهرين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، فيما تشهد المنطقة وجودًا أمنيا إسرائيليًا مكثّفًا، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وعند الخامسة من مساء الخميس، عقد بن غفير مؤتمرًا صحفيًا في باب العامود، احتجاجًا على منعه من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، خشية من أن تؤدّي خطوته هذه إلى تصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية من جديد، بحسب ما حذّرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.