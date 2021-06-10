محكمة بداية أريحا تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة السرقة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية أريحا ممثلة بهيئة القاضي فاطمة النتشة حكماً بإدانة المتهم (س،ع)عن تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة قيمة الكفالة النقدية المودعة في الملف كون المتهم خالف شروط الكفالة وتخلف عن حضور جلسات المحاكمة وقيمتها 500 دينار أردني.جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد سعد، وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.