بقيمة مليون و100 ألف شيكل.. زيارة يفتتح مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله









رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة، مدخل سبسطية الرئيسي بعد إعادة تأهيله من قبل الوزارة بطول 1300م والمدخل الشرقي بطول 500 م بقيمة مليون ومئة ألف شيكل.وقال زيارة، إن العمل في هذا المشروع، كان احدى المشاريع التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من ترميم آثار ورفع العلم الفلسطيني لتكون شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي، ولمحاربة الاستيطان والوقوف بوجه هذا التوغل وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم.يذكر أن العمل في هذا المشروع اشتمل على أعمال القشط والتعبيد وإعادة انشاء لجزء من مقطع الشارع وتنظيم مفترق يقع ضمن قائمة النقاط السوداء، كما شملت الأعمال كل ما يلزم من فرش الطريق ورفع السلامة المرورية.