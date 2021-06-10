الأمم المتحدة تطلق برنامج مساعدات للناجيات من العنف في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة، عن إطلاق برنامج مساعدات نقدية لنساء ناجيات من العنف في الأراضي الفلسطينية.وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان، اليوم الخميس، إن تقديم الدعم لأكثر من 5300 امرأة من الفئات الضعيفة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية سيبدأ باستخدام منصة القسائم الإلكترونية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وسيستخدم صندوق الأمم المتحدة للسكان منصة التحويل النقدي الحالية الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي، لتزويد كل امرأة بمبلغ 100 دولار، يتم تحميلها على بطاقة إلكترونية.وفق البيان، فإنه يمكن للنساء المستفيدات استخدام البطاقة لشراء أغذية متنوعة ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة المنزلية، من 300 متجر تابع لبرنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.وستستفيد 4 آلاف امرأة من هذا الدعم في غزة إضافة إلى 1300 امرأة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.وأشار البيان إلى أن المساعدات تستهدف النساء والفتيات الأشد ضعفا واحتياجا، بما في ذلك العديد من النساء المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ما يساهم في ضمان الحماية والتعزيز الأكبر لسبل كسب عيشهن وصيانة كرامتهن.وسيمول البرنامج من حكومتي: كندا، وإسبانيا، والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.وفي وقت سابق من هذا العام، استخدم الصندوق منصة التحويلات النقدية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي لدعم 600 امرأة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ممن تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.وتخدم منصة برنامج الأغذية العالمي عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة والضفة الغربية، واستخدمت أكثر من عشر منظمات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية هذه المنصة في عام 2020-2021 لتقديم المساعدات الإنسانية للفئات المحتاجة، وتم من خلالها ضخ 4 ملايين دولار في الاقتصاد المحلي.