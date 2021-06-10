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قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين

قطر وأوزباكستان يبحثان زيادة الاستثمار بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، الأربعاء، مع وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سبل دعم علاقات التعاون الثنائي وزيادة الاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأوزبكي للوزير القطري، والذي يقوم زيارة رسمية لطشقند غير محددة المدة. بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وجرى خلال المقابلة "استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها لاسيما في مجالات العلاقات الدبلوماسية والاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين."، بالإضافة إلى "مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية."، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

كما اجتمع آل ثاني مع نظيره الأوزبكي عبد العزيز كاميلوف، واستعرض معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ووقعا اتفاقية خدمات جوية متبادلة.

وأكد وزير خارجية قطر في الاجتماع حرص بلاده على تعميق التعاون مع أوزبكستان في مختلف المجالات، وترقية وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

كما التقى وزير خارجية قطر، مع سردار أمورزاكوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان

جرى خلال الاجتماع "استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة زيادة الاستثمار في عدد من المجالات."

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