رئيس الوزراء العراقي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا

رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الشريط الحدودي مع سوريا.جاء ذلك وفق بيان صدر عن المتحدث العسكري باسم الكاظمي اللواء يحيى رسول، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وقال رسول، إن الكاظمي "وجّه بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بكاميرات حرارية، وأجهزة الطاقة، وتعزيز القوات العسكرية، وتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الاستخبارية كافة".