شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس

الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس
الرئيس يمنح القنصل البلجيكي نجمة القدس
رام الله - دنيا الوطن
منح الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، القنصل البلجيكي في مدينة القدس دانييل هافيل، نجمة القدس من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقباله، للقنصل البلجيكي، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، والتي جاءت مودعة لمناسبة انتهاء مهام عملها في الأراضي الفلسطينية.

ومنح الرئيس، القنصل البلجيكي، نجمة القدس، تقديرا لدورها المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين وبلجيكا، وتثمينا لجهودها في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

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