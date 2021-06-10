الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس

رام الله - دنيا الوطنمنح الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، القنصل البلجيكي في مدينة القدس دانييل هافيل، نجمة القدس من وسام القدس.جاء ذلك خلال استقباله، للقنصل البلجيكي، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، والتي جاءت مودعة لمناسبة انتهاء مهام عملها في الأراضي الفلسطينية.ومنح الرئيس، القنصل البلجيكي، نجمة القدس، تقديرا لدورها المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين وبلجيكا، وتثمينا لجهودها في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.