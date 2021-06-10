البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)





وأضافت أنه كان قد نقل من السجن إلى المستشفى يوم 29 مايو/ أيار، كما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا إن بركات كان سجينا سياسيا محتجزا في سجن جاو.



وأضاف المعهد المدافع عن حقوق الإنسان إن الحكم صدر في 2018 على بركات و53 آخرين بالسجن مدى الحياة في محاكمة جماعية شملت 138 شخصا اتهمتهم السلطات بالانضمام لخلية إرهابية.





وتابع أنه جُرد كذلك من جنسيته لكنها أُعيدت إليه بعد ذلك بمرسوم ملكي.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية ونشطاء، إن سجينا سياسيا بحرينيا يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، توفي بعد أن أصيب بمرض (كوفيد-19).يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المملكة زيادة كبيرة في حالات الإصابة بالفيروس.وقالت وزارة الداخلية، إن حسين بركات (48 عاما) الذي تلقى التطعيم كاملا ضد فيروس (كورونا) في آذار/مارس الماضي توفي بعد إصابته بالفيروس.