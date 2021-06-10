شؤون فلسطينية

جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد تيسير عيسة في صانور

جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد تيسير عيسة في صانور
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، جثمان الشهيد النقيب في الاستخبارات العسكرية تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما)، من قرية صانور، والذي ارتقى أثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعربين للمدينة فجر اليوم الخميس.

وانطلق موكب التشييع الذي شاركت فيه القوى الوطنية والإسلامية وممثلي المؤسسات وحشد غفير من أهالي المحافظة، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني، وجابوا به شوارع جنين وصولا إلى مسقط رأسه في صانور، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه ومحبوه نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، لتتم مواراته الثرى.

وردد المشاركون الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، والداعية إلى الوحدة الوطنية لمواجهتها، علما أن الشهيد عيسة متزوج منذ عام وزوجته حامل، وستنجب مولودها خلال الأيام المقبلة.

وكان أبناء شعبنا في جنين، قد شيعوا فجرا، جثمان الشهيد الملازم في الاستخبارات العسكرية أدهم ياسر عليوي (23 عاما)، من قرية زواتا في محافظة نابلس، في مسيرة حاشدة جابت شوارع جنين، قبل أن ينقل الى مسقط رأسه في قريته.

وعم الإضراب والحداد الشامل مدينة جنين، بدعوة من فصائل العمل الوطني التي نعت الشهداء الثلاثة: أدهم عليوي، وتيسير عيسة، وجميل العموري الذين ارتقوا فجر اليوم برصاص "مستعربين".

وقالت الفصائل: "إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستتوج بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، معتبرة أنّ حالة المواجهة البطولية لقوات الاحتلال وعصاباته، تؤكد أن الدفاع عن أرضنا سيبقى مستمرا".
 
واستشهد العيسة فجر اليوم بعد خوضه اشتباكا مع قوة احتلالية خاصة قامت باغتيال النشاط في سرايا القدس الأسير المحرر جميل العموري، بالإضافة إلى الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما).

أخبار ذات صلة

نابلس: مستوطنون يكبدون مزارعي جالود خسائر فادحة

نابلس: مستوطنون يكبدون مزارعي جالود خسائر فادحة

تفاصيل اجتماع اللجنة الرئاسية الخماسية العليا المكلفة بمتابعة ملف الأسرى المحررين

تفاصيل اجتماع اللجنة الرئاسية الخماسية العليا المكلفة بمتابعة ملف الأسرى المحررين

العالول: دم شهداء جنين يخط علينا واجباً باستكمال مسيرة النضال والمقاومة

العالول: دم شهداء جنين يخط علينا واجباً باستكمال مسيرة النضال والمقاومة

الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس

الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس

(حرية) يدين جريمة قتل ثلاثة مواطنين في جنين

(حرية) يدين جريمة قتل ثلاثة مواطنين في جنين

فلسطين: الكشف عن حصيلة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بقيمة مليون دولار أميركي.. منحة طارئة من الصين لشراء طعومات ضد (كورونا)

بقيمة مليون دولار أميركي.. منحة طارئة من الصين لشراء طعومات ضد (كورونا)

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يكبدون مزارعي جالود خسائر فادحة

نابلس: مستوطنون يكبدون مزارعي جالود خسائر فادحة

الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس

الرئيس عباس يمنح القنصل البلجيكي في القدس نجمة القدس

(حرية) يدين جريمة قتل ثلاثة مواطنين في جنين

(حرية) يدين جريمة قتل ثلاثة مواطنين في جنين

جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد تيسير عيسة في صانور

جماهير جنين تشيّع جثمان الشهيد تيسير عيسة في صانور

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

بـ &#34;300 ألف دولار&#34;.. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

بـ "300 ألف دولار".. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

منوعات

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

عربي

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

البحرين: وفاة سجين سياسي جراء إصابته بفيروس (كورونا)

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف