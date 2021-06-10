شؤون فلسطينية

فلسطين: الكشف عن حصيلة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل وفاتين، و228 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و267 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن حالتي الوفاة سجلتا في قطاع غزة.

وقالت: إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (11)، نابلس (15)، جنين (5)، طولكرم (2)، سلفيت (19، رام الله والبيرة (6)، الخليل (2)، قطاع غزة (186)، لافتة إلى أنه تم إجراء 2409 فحوصات.

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (2)، نابلس (8)، جنين (7)، طولكرم (9)، سلفيت (1)، الخليل (4)، بيت لحم (6)، قطاع غزة (230).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 16 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في مستشفيات الضفة 28 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس (كورونا)، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 404,142 بينهم 245,329 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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