الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة



وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة احد الأشخاص على كمية كبيرة من المواد المخدرة ويقوم بترويجها في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات للمكان لإلقاء القبض على هذا التاجر وضبط ما بحوزته من مخدرات.



وأضاف بأنه ولدى وصول شرطة المكافحة للمكان سارعوا على الفور بإلقاء القبض على هذا التاجر وضبط بحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة كانت عبارة عن 1068 جرام من مادة الماريجوانا و126 جرام من مادة الحشيش المخدر و47 حبة من حبوب الاكستازي المخدرة بالإضافة لمجموعة من أدوات التعبئة والتغليف.



وأضاف: بأنه قد تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولا.

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة مكافحة المخدرات اليوم على تاجر مخدرات أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة، بمدينة الخليل.