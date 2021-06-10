العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد





وقامت بطاريات الدفاع الجوي "سي رام" التي وضعها الأمريكيون للتصدي للهجمات الصاروخية التي تكثفت ضد عسكرييهم ودبلوماسييهم، بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عين الأسد الجوية الواقعة في منطقة الأنبار الصحراوية في غرب العراق.



كما استهدف صاروخ آخر قبل أيام مطار بغداد لكنه "لم يسفر عن ضحايا أو أضرار"، بحسب الناطق باسم التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل واين ماروتو.





رام الله - دنيا الوطناستهدف هجوم بطائرة مسيرة مفخخة مطار بغداد الدولي، وفق ما أفاد مصدر أمني.وجاء الهجوم بعد نحو ساعة من قصف صاروخي استهدف قاعدة جوية شمال بغداد تضم متعاقدين أمريكيين، حسبما قال مصدر أمني آخر.واستهدفت القاعدة العسكرية بما لا يقل عن خمسة صواريخ، ليرتفع بذلك عدد الهجمات التي طالت المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية السنة إلى 42، كما نقل موقع (فرانس 24).ويوم الأحد الماضي، تم إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختان فوق قاعدة جوية تضم عسكريين أمريكيين في العراق.