شؤون فلسطينية

سلامة معروف: قرار بإلزام الموظفين الحكوميين بضرورة الحصول على التطعيم ضد (كورونا)

سلامة معروف: قرار بإلزام الموظفين الحكوميين بضرورة الحصول على التطعيم ضد (كورونا)
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، كان هناك قراراً حكومياً بإلزام الموظفين الحكوميين بشكل عام بضرورة الحصول على التطعيم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أنه بدأ ذلك فعلياً بمرحلة أولى خلال هذا الأسبوع بالوزارات الثلاثة الكبرى (الداخلية والصحة والتعليم) التي تضم العدد الأكبر من الموظفين.


وتابع معروف: "تجاوز من تم تطعيمهم خلال الأيام القليلة الماضية منذ دخول القرار حيز التنفيذ أكثر من 2000 شخص من العاملين بوزارتي التعليم والصحة، وتسير العملية وفق جدولة تقوم عليها وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات الأخرى.

وشدد على أنه "بعد الانتهاء من عملية تطعيم الموظفين في الوزارات الثلاثة الكبرى، ستنتقل عملية التطعيم إلى مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى لتعزيز المناعة المجتمعية".

وقال: إن عملية تطعيم الموظفين تتم داخل مقار المؤسسات الحكومية دون إحداث أي تأثيرات سلبية على سير العمل الحكومي وذلك من خلال التنسيق مع طواقم وزارة الصحة.

أخبار ذات صلة

فلسطين: الكشف عن حصيلة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بقيمة مليون دولار أميركي.. منحة طارئة من الصين لشراء طعومات ضد (كورونا)

بقيمة مليون دولار أميركي.. منحة طارئة من الصين لشراء طعومات ضد (كورونا)

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

بـ &#34;300 ألف دولار&#34;.. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

بـ "300 ألف دولار".. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

شاهد: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويعتدي بوحشية على المتضامنين بوقفة ضد تهجير عائلتين بالقدس

شاهد: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويعتدي بوحشية على المتضامنين بوقفة ضد تهجير عائلتين بالقدس

اللجنة الوطنية و &#34;بيالارا&#34; توقعان اتفاقية لدعم مشروع نشطاء ضد التنمر عبر الإنترنت

اللجنة الوطنية و "بيالارا" توقعان اتفاقية لدعم مشروع نشطاء ضد التنمر عبر الإنترنت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

بـ &#34;300 ألف دولار&#34;.. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

بـ "300 ألف دولار".. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

اللجنة الوطنية و &#34;بيالارا&#34; توقعان اتفاقية لدعم مشروع نشطاء ضد التنمر عبر الإنترنت

اللجنة الوطنية و "بيالارا" توقعان اتفاقية لدعم مشروع نشطاء ضد التنمر عبر الإنترنت

محكمة الاحتلال تؤجل البت في تهجير منازل في حي بطن الهوى بسلوان

محكمة الاحتلال تؤجل البت في تهجير منازل في حي بطن الهوى بسلوان

العربية الفلسطينية :نتواصل مع الاتحاد الدولي دفاعا عن حقوق صحفيينا

العربية الفلسطينية :نتواصل مع الاتحاد الدولي دفاعا عن حقوق صحفيينا

استشهاد طفل متأثراً بإصابته بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال جنوب غزة

استشهاد طفل متأثراً بإصابته بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال جنوب غزة

منوعات

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

عربي

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية