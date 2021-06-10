سلامة معروف: قرار بإلزام الموظفين الحكوميين بضرورة الحصول على التطعيم ضد (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، كان هناك قراراً حكومياً بإلزام الموظفين الحكوميين بشكل عام بضرورة الحصول على التطعيم.وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، أنه بدأ ذلك فعلياً بمرحلة أولى خلال هذا الأسبوع بالوزارات الثلاثة الكبرى (الداخلية والصحة والتعليم) التي تضم العدد الأكبر من الموظفين.وتابع معروف: "تجاوز من تم تطعيمهم خلال الأيام القليلة الماضية منذ دخول القرار حيز التنفيذ أكثر من 2000 شخص من العاملين بوزارتي التعليم والصحة، وتسير العملية وفق جدولة تقوم عليها وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات الأخرى.وشدد على أنه "بعد الانتهاء من عملية تطعيم الموظفين في الوزارات الثلاثة الكبرى، ستنتقل عملية التطعيم إلى مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى لتعزيز المناعة المجتمعية".وقال: إن عملية تطعيم الموظفين تتم داخل مقار المؤسسات الحكومية دون إحداث أي تأثيرات سلبية على سير العمل الحكومي وذلك من خلال التنسيق مع طواقم وزارة الصحة.