فرنسا: رئيس الوزراء جان كاستكس يدخل العزل الصحي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الفرنسية، أن رئيس الوزراء جان كاستكس، سيمكث في العزل الصحي لمدة سبعة أيام بعدما أصيبت زوجته بفيروس (كورونا).وذكر مكتب كاستكس، أن "نتيجة اختبار رئيس الوزراء، الذي تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا في 19 آذار/مارس، جاءت سلبية هذا المساء".وأضاف: "مع ذلك، وكونه مخالطا لحالة إصابة مؤكدة، سيمكث في العزل الصحي لمدة سبعة أيام، وفقا للقواعد الصحية المتبعة.. تم ترتيب جدول أعماله بحيث يكون قادرا على القيام بالتزاماته من بعيد".ودشن كاستكس الأربعاء المرحلة الجديدة من خطة إعادة فتح الاقتصاد في البلاد بزيارته سوقا تجارية في ضواحي العاصمة وصالة للألعاب الرياضية، حيث التقى عددا كبيرا من الأشخاص قبل أن يتناول طعام الغداء وجها لوجه مع وزير الاقتصاد برونو لومير.وشارك المسؤول الفرنسي أيضا في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر الإليزيه بكامل أعضاء الحكومة تقريبا في سابقة من نوعها منذ تشرين الأول/أكتوبر بسبب القيود التي كانت مفروضة للحد من تفشي الفيروس.وسيضطر كاستكس لعزل نفسه للمرة الثالثة في غضون أقل من عام، بعدما عزل نفسه للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر، إثر مخالطته مدير "تور دو فرانس" كريستيان برودوم وللمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول بعد مخالطته الرئيس إيمانويل ماكرون.وفي كل مرة كان تظهر نتائج الفحوصات أن كاستكس غير مصاب بالفيروس. ومن المقرر أن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" قريبا، إذ مضى على تلقيه أول جرعة 11 أسبوعا ونصف ، في حين أن السلطات الصحية الفرنسية توصي بفترة 12 أسبوعا بين الجرعتين.