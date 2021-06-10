فرنسا: بدء مرحلة جديدة من خطة رفع القيود المفروضة لمكافحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتستقبل المقاهي والمطاعم في فرنسا بدءا من الأربعاء، زبائنها في الداخل، إذ من المقرر أن يستمر تخفيف إجراءات مكافحة فيروس (كورونا).ويتم خفض الإجراءات في بلجيكا المجاورة، فيما تتجه الولايات المتحدة نحو استئناف الرحلات الدولية لا سيما إلى العديد من الدول الأوروبية.وسمحت فرنسا أيضا باستئناف الرياضة في القاعات والاستمتاع بقهوة في الداخل في حالة هطول الأمطار أو الذهاب للعب البولينغ، وذلك بعد سبعة أشهر من التعليق بسبب الجائحة.وعقب ثلاثة أسابيع من إعادة فتح الشرفات ودور السينما والمتاحف والمتاجر المتخصصة بطاقة استقبال مخفضة، دخلت باريس مرحلة جديدة من خطة تخفيف القيود، تشمل أيضا تأخير حظر التجول ليصير في الساعة 23:00 بدلا من الساعة 21:00.وبات بإمكان المقاهي والمطاعم استقبال الزبائن في الداخل من جديد بنصف طاقة استيعابها، ما يسمح بإعادة فتح العديد من المؤسسات الصغيرة التي لا تحتوي على شرفة أو ذات الشرفات الصغيرة. كما تم أيضا تخفيف العمل عن بعد، وكذلك القواعد السارية في المقاصف والمشارب، كما نقل موقع (فرانس 24).وسيقام مهرجان الموسيقى في 21 حزيران/يونيو ولكن دون العروض المرتجلة في زاويا الشوارع ودون الحفلات الموسيقية المصغرة في الحانات أو المطاعم والتجمعات لأكثر من 10 أشخاص.ومن المفترض أن تصل حملة التطعيم إلى هدفها المتمثل في منح 30 مليون جرعة لقاح بحلول 15 حزيران/يونيو، ما يعني أن 57% من الراشدين في فرنسا سيحصلون على الجرعة الأولى على الأقل.وسُجل انخفاض في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المستشفيات إلى أقل من 14 ألفا، أي أقل من نصف العدد المسجل في منتصف أبريل/نيسان.