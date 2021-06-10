مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين



و طالب مجدلاني المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه وخروقاته المخالفة للقانون والشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا، وإن استمرار الاحتلال باقتحام المدن الفلسطينية تصعيدا خطيرا ويتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفجير الأوضاع.



وتابع" إن جريمة الاحتلال باستهداف الأجهزة الأمنية الفلسطينية يندرج ضمن سياسة تصعيد الأوضاع ومن حق أبناء شعبنا الدفاع والتصدي لهذه الاقتحامات التي تتم بقرار سياسي من ما يسمى جيش الاحتلال".







رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني جريمة الاحتلال صباح اليوم في مدينة جنين والتي أدت إلى استشهاد ضابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية وأسير محرر في جنين برصاص قوة خاصة إسرائيلية "مستعربين".