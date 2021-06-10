شاهد: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويعتدي بوحشية على المتضامنين بوقفة ضد تهجير عائلتين بالقدس













رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان، واعتدت بوحشية على المتضامنين في وقفة سلمية نظمها أهالي بلدة سلوان بمدينة القدس، أمام محكمة الاحتلال المركزية، تزامنا مع جلسة للنظر في قضية تهجير عائلتين من حي بطن الهوى.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بوحشية واعتدت على المتضامنين والطواقم الصحفية ونواب عرب في الكنيست الإسرائيلية بوحشية، بالتزامن مع اعتقال ثلاثة شبان، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وهم: باسل الدويك، وعادل السلوادي، ونظام أبو رموز.يشار إلى أن الوقفة نظمت تضامنا مع عائلتي سالم غيث وجواد أبو ناب، حيث تنظر محكمة الاحتلال في قرار تهجيرهما من منزليهما، لصالح المستوطنين في حي بطن الهوى.وقال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي، إن محكمة الاحتلال أجلّت الحكم في الاستئناف المقدم ضد قرار تهجير العائلتين حتى تاريخ الثامن من تموز/يوليو القام.