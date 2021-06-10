اللجنة الوطنية و "بيالارا" توقعان اتفاقية لدعم مشروع نشطاء ضد التنمر عبر الإنترنت

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الدعم المقدم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وتمويل المشاريع والأنشطة الموجهة لفائدة دولة فلسطين، وتتضمن الاتفاقية تدريب عدد من الشباب والشابات لتحسين معرفتهم بالمعلومات الإعلامية والمعلوماتية.



وقال دوّاس: "إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تدريب مجموعة من خريجي الإعلام والصحافة من الذكور والإناث لتحسين معرفتهم بالمعلومات الإعلامية والمعلوماتية خاصة في مجال التنمر عبر الإنترنت، لكي يعملوا كنشطاء للحد من التنمر عبر الإنترنت وتعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية داخل عدد من المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة".





و أضاف دواس "إن اللجنة الوطنية تعمل بشكل خاص على دعم أنشطة المؤسسات التربوية والثقافية والعلمية، وتطوير التعليم وتحقيق الاتصال الفكري والثقافي بين فئات الشعب الفلسطيني كافة".



و تابع" في إطار توجه اللجنة نحو العمل التخصصي فإنها تعمل بشكل واسع مع المنظمات العربية والدولية والإسلامية لدعم المشاريع والبرامج الفلسطينية، وانطلاقا من مبدأ التخصصية سنباشر العمل مع المؤسسات الإعلامية التي تستهدف فئة الشباب المواكبين للتطور في المجال التكنولوجي خاصة وسائل التواصل

الاجتماعي وتوعيتهم وحمايتهم من كافة أشكال التنمر عبر الإنترنت وترويجهم للتربية الإعلامية والمعلوماتية على نطاق أوسع".



وثمنّت البيطار جهود اللجنة الوطنية ومنظمة "اليونسكو" على دعمهم للمشروع، وأضافت إلى أنها تطمح لتعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية في البرامج والمشاريع التي تخدم الإعلام والمعلوماتية، لمواكبة التطور وتغيير الصيغة الإعلامية

واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى قطاع الشباب بالصورة الأمثل.



وأشادت بدور المؤسسات الحكومية التي تلعب دورا تكامليا مع مؤسسات المجتمع المدني، و قامت باستعراض إنجازات المؤسسة بالإضافة إلى المشاريع الشبابية الرائدة التي سيتم تنفيذها قريبا.

