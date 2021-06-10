شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تؤجل البت في تهجير منازل في حي بطن الهوى بسلوان

محكمة الاحتلال تؤجل البت في تهجير منازل في حي بطن الهوى بسلوان
رام الله - دنيا الوطن
أجّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة، البت في قرارات تهجير عائلات من حي بطن الهوى في سلوان إلى الثامن من تموز/يوليو المقبل.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المشاركين في وقفة تضامنية أمام محكمة الاحتلال المنددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة.

ونظمت الوقفة تضامنا مع عائلتي سالم غيث وجواد أبو ناب، والتي أجلت محكمة الاحتلال قرار تهجيرهما من منزليهما، لصالح المستوطنين في حي بطن الهوى.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة التي نظمت بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال في استئناف أهالي الحي ضد تهجيرهم، واعتدت عليهم بالضرب.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على الوجه باليدين وأعقاب البنادق على الرجال والنساء المشاركين، خلال تواجده أمام المحكمة والتضامن مع الأهالي.

و اعتقلت الشابين باسل الدويك وعادل السلوادي بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتقال المقدسي المبعد عن الأقصى نظام أبو رموز وهو أحد سكان الحي المهدد بالتهجير.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط المحكمة، ووضعت المتاريس الحديدية، لمنع المتضامنين من الوصول إلى مقر المحكمة.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم.

وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.

وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.

والى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

أخبار ذات صلة

فلسطين: الكشف عن حصيلة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: الكشف عن حصيلة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بقيمة مليون دولار أميركي.. منحة طارئة من الصين لشراء طعومات ضد (كورونا)

بقيمة مليون دولار أميركي.. منحة طارئة من الصين لشراء طعومات ضد (كورونا)

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

سلامة معروف: قرار بإلزام الموظفين الحكوميين بضرورة الحصول على التطعيم ضد (كورونا)

سلامة معروف: قرار بإلزام الموظفين الحكوميين بضرورة الحصول على التطعيم ضد (كورونا)

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

بـ &#34;300 ألف دولار&#34;.. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

بـ "300 ألف دولار".. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

شاهد: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويعتدي بوحشية على المتضامنين بوقفة ضد تهجير عائلتين بالقدس

شاهد: الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان ويعتدي بوحشية على المتضامنين بوقفة ضد تهجير عائلتين بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

الخليل: القبض على تاجر مخدرات وبحوزته أكثر من كيلو جرام من المواد المخدرة

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

تيسير خالد يدعو لإعادة بناء العقيدة العسكرية للقوات وأجهزة الأمن الفلسطينية

بـ &#34;300 ألف دولار&#34;.. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

بـ "300 ألف دولار".. مباحث الوسطى تضبط مطلوبًا هاربًا على قضايا مالية

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

مجدلاني يدين التصعيد الإسرائيلي في جنين

اللجنة الوطنية و &#34;بيالارا&#34; توقعان اتفاقية لدعم مشروع نشطاء ضد التنمر عبر الإنترنت

اللجنة الوطنية و "بيالارا" توقعان اتفاقية لدعم مشروع نشطاء ضد التنمر عبر الإنترنت

محكمة الاحتلال تؤجل البت في تهجير منازل في حي بطن الهوى بسلوان

محكمة الاحتلال تؤجل البت في تهجير منازل في حي بطن الهوى بسلوان

العربية الفلسطينية :نتواصل مع الاتحاد الدولي دفاعا عن حقوق صحفيينا

العربية الفلسطينية :نتواصل مع الاتحاد الدولي دفاعا عن حقوق صحفيينا

استشهاد طفل متأثراً بإصابته بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال جنوب غزة

استشهاد طفل متأثراً بإصابته بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال جنوب غزة

منوعات

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: محمد رمضان يثير جدل الجمهور في آخر ظهور له

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: نسرين طافش تثير الجدل من فوق مسبح مرتفع بأحد أبراج الخليج

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: سيرين عبد النور تلفت أنظار جمهورها بأحدث إطلالة لها

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: أجرأ تصريح لغادة عبد الرازق عن خلافها مع رانيا يوسف

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: المحكمة تصدر حكمًا صادم بحق سارة الطبّاخ بتهمة تبديد أموال الشرنوبي

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

شاهد: ماذا علق شريف دسوقي بعد بتر قدمه

عربي

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

العراق: هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار بغداد

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا حول سد النهضة

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين شرقي الجوف

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية

الإمارات تعلق دخول المسافرين من ثلاث دول إفريقية