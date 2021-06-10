العربية الفلسطينية :نتواصل مع الاتحاد الدولي دفاعا عن حقوق صحفيينا



و كشف فرج الله أنه رفع إلى الاتحاد شكوى رسمية ضد الاحتلال الإسرائيلي لتقديمها إلى المحكمة الدولية، مبينا :" لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق صحفيينا"، لافتا إلى أنه وثق الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين بالضفة الغربية، و جرائمها بحقهم في غزة إثر العدوان الأخير.



و أوضح أنه مازال متواصلا مع الاتحاد الدولي للصحافة العربية بصفته الرسمية في اللجنة الإعلامية للاتحاد في الأراضي الفلسطينية، كاشفا النقاب عن خطوات أكثر فاعلية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مضيفا:" سيتم رفعها إلى الاتحاد الذي يتخذ من لندن مقرا له لدراستها و مناقشتها".



رام الله - دنيا الوطنأكد الصحفي رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية بالمحافظة الوسطى، عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد الدولي للصحافة العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الجبهة تتواصل مع الاتحاد دفاعا عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين التي تنتهكها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة الأبدية لدولة فلسطين يوميا، و قطاع غزة جراء العدوان الأخير، مضيفا:" الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين للتعمية على جرائمهم بالشيخ جراح و القدس".