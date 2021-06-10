إسرائيل: حالة من الغليان تسود حزب (ليكود) بسبب توقع انتقاله للمعارضة





ويشار إلى أن هناك أنباءً تفيد بأن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو ينوي إجراء انتخابات داخلية في أقرب وقت ممكن، سعيا لمنع خصومه من كسب الأصوات والاطاحة به.



رام الله - دنيا الوطنأفادت تقارير صحفية إسرائيلية، أن حالة من الغليان تسود حزب (ليكود) بسبب توقع انتقاله إلى صفوف المعارضة.ورجحت التقارير أن تزداد هذه الحالة في حال نجاح الحكومة المقبلة في تمرير الميزانية العامة، مما سيشكل عنصر استقرار لها.ويُتوقع ان يكون مركّز المعارضة، ياريف ليفين، رئيس (كنيست) الحالي، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وذكرت صحيفة (إسرائيل اليوم) أن الوزير يسرائيل كاتس الذي يشغل أيضا منصب رئيس سكرترية (ليكود)، ينوي إطلاق حملة لإقناع أشخاص بالانتساب إلى الحزب بغية ضخ ما وصف بدم جديد الى الحزب، وإتاحة الفرصة أمام المنتسبين الجدد للترشح لمناصب في الحزب الذي يتوقع ان يحتل مقاعد المعارضة مع تنصيب الحكومة الجديدة.