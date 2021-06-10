دولي

(كورونا) عالمياً: 420 ألف و257 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

(كورونا) عالمياً: 420 ألف و257 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين واكثر من 777 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 175 مليونا ونحو 186 ألف إصابة، تعافى منهم 159 مليونا واكثر من 7 آلاف مريض.

وتواصل الجائحة تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 420 ألف و257 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,094 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي عادت لتسجل اعداد وفيات قياسية كحصيلة يومية مرتفعة جدا، (6,138 وفاة)، والبرازيل (2,484 وفاة)، والأرجنتين (605 وفيات)، وكولومبيا (550 وفاة)، واميركا (452 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (93,896 إصابة)، والبرازيل (87,097 إصابة)، والأرجنتين (29,757 إصابة)، وكولومبيا (24,233 إصابة)، واميركا (14,201 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات اجمالية وذلك رغم تراجعها الملحوظ مؤخراً في الأعداد الاجمالية اليومية للإصابات والوفيات.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (613,494 وفاة)، والبرازيل (479,791 وفاة)، والهند (359,695 وفاة)، والمكسيك (229,353 وفاة)، وبيرو (187,479 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,264,727 إصابة)، والهند (29,183,121 إصابة)، والبرازيل (17,125,357 إصابة)، وفرنسا (5,725,492 إصابة)، وتركيا (5,306,690 إصابة).

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