برئاسة النخالة.. وفد من حركة الجهاد الإسلامي يصل القاهرة



ويضم الوفد عضوي المكتب السياسي للجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، د. أنور أبو طه.



وتقول الحركة: إن "الزيارة تأتي في إطار الحوارات الفلسطينية التي تهدف لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتمهيد لإجراء الحوار الفلسطيني الشامل بعد الانتصار التاريخي الذي حققته المقاومة على الاحتلال الصهيوني خلال معركة سيف القدس".



من جهته، قال القيادي داود شهاب، إن وفد الحركة المتواجد في القاهرة برئاسة النخالة "هو تلبية لدعوة مصرية منفصلة عن دعوة وفود الفصائل، لإجراء لقاءات تتعلق بمجمل الأوضاع الفلسطينية".



وأضاف: نسعى إلى تشكيل قيادة فلسطينية مشتركة تكون بمثابة مرجعية للقرار الفلسطيني، مشيراً إلى أن زيارة الأمين العام والوفد المرافق له ستكون تمهيد لانطلاق حوار فلسطيني شامل ينتهي بنتائج ينتظرها الشعب الفلسطيني كله.



رام الله - دنيا الوطنوصل وفد حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة زياد النخالة الأمين العام للحركة، إلى العاصمة المصرية القاهرة.