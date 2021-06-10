هنية ووفد من حماس يلتقي وزير المخابرات المصري عباس كامل بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطنالتقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد قيادة الحركة، عباس كامل، وزير المخابرات المصرية في القاهرة، حيث تم بحث العديد من القضايا.وقالت الحركة بموقعها الالكتروني، أنه تم بحث تثبيت نتائج العدوان الأخير، وخاصة في القدس والأقصى، و"تعزيز الإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني".وأضافت حماس: أنه تم التأكيد على تعزيز العلاقة مع مصر وسبل تطويرها، واضطلاع مصر بعدد من الملفات المهمة على المستوى الفلسطيني، وتوجيه عميق الشكر لمصر ومواقفها قبل وأثناء وبعد معركة سيف القدس، وجهودها في وقف العدوان وإعادة الإعمار.وبحث خلال اللقاء سبل إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتعزيز وحدته الداخلية.