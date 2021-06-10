شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من رام الله وبيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من رام الله وبيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابين أحدهما من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم والآخر من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

ففي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا شرق المدينة بعد مداهمتها بالعديد من الآليات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن زياد عبد الجليل حامد، عقب دهم منزله في بلدة سلواد، وتفتيشه.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم محمد صومان (30عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

ويذكر أن مخابرات الاحتلال استدعت أمس المواطن ياسين جلال الهريمي عبر اتصال هاتفي لمقابلتها، على حاجز300 العسكري شمال بيت لحم.

ورصد التقرير الشهري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس، ارتفاعا حادا في الانتهاكات الإسرائيلية بالتزامن مع معركة "سيف القدس" خلال شهر مايو الماضي بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تم رصد (6750) انتهاكا نفذه الاحتلال والمستوطنون.

وحسب التقرير، بلغ عدد المعتقلين (630) معتقلا مقابل (339) معتقلا خلال شهر أبريل السابق، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (663) اعتداء، كما ارتكب المستوطنون (158) اعتداء بحق المواطنين.

وزادت قوات الاحتلال من عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس من (287) حاجزا خلال أبريل السابق إلى (318) حاجزا في مايو، وبلغ عدد الاقتحامات (223) اقتحاما.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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