شؤون فلسطينية

الهباش يلتقي وزير الأوقاف المصري ويشكره على تقديم مساعدات لقطاع غزة

الهباش يلتقي وزير الأوقاف المصري ويشكره على تقديم مساعدات لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار
الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة بمقر الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الدعوة والإرشاد والتأكيد على دور خطباء المساجد في العالمين العربي والإسلامي في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال.

وقدم قاضي القضاة للوزير المصري شكره باسم القيادة والشعب الفلسطيني على تقديم وزارة الأوقاف المصرية مساعدات لأهلنا في قطاع غزة تشمل أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 60 مليون جنيه خلال الأيام الماضية، مثمناً الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ومساندة القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية .

ودعا الهباش خلال اللقاء العلماء ورجال الدين ووزارات الأوقاف ودور الإفتاء في العالم الإسلامي للعمل المشترك لفضح ممارسات الاحتلال العدوانية بحق المسجد الأقصى المبارك والمرابطين فيه ، والتأكيد على أن الاعتداء على المسجد الأقصى هو اعتداء على كل مسلم في العالم ، وكذلك التأكيد على مركزية قضية القدس
والمسجد الأقصى لدى المسلمين جميعاً خاصة في ظل محاولات دولة الاحتلال ومن يقف خلفها جعلها قضية هامشية من اهتمامات الشباب العربي والمسلم وضرب الوعي لدى الشباب بأهمية المسجد الأقصى المبارك كجزء من عقيدة المسلمين.

من جانبه قال وزير الأوقاف المصري: "إن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي ، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين ، وثالث الحرمين ، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو
الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها".

و أكد جمعة على أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبتنسيق كامل مع القيادة الفلسطينية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحضر اللقاء عميد المعاهد الأزهرية علي النجار، ورئيس محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي الشيخ حاتم البكري، ومساعد قاضي القضاة خالد بارود.

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