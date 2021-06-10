شؤون فلسطينية

قطاع غزة: حالتا وفاة و186 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: حالتا وفاة و186 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، إجراء 949 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأضافت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا)  في قطاع غزة، أن 230 حالة جديدة من مصابي الفيروس تعافت، فيما هناك حالتا وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 111479 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4144 حالة، وإجمالي المتعافين 106302 حالة.

ووصل إجمالي الوفيات 1033 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 80 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة،  207200 جرعة، وهي تكفي لـ 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 45795 شخص.

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